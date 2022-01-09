При пожаре в жилом доме в Нью-Йорке погибли 19 человек

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В результате пожара в жилом доме Нью-Йорка погибли 19 человек, из них девять детей. Об этом сообщило в воскресенье, 9 января, агентство Associated Press со ссылкой на источник в пожарной службе.

Инцидент произошел в Бронксе. Пожар случился в 19-этажном жилом доме на одном из нижних этажей. Дверь квартиры, где предположительно началось возгорание, уточнил глава пожарного департамент Нью-Йорка Дэниел Нигро, была открыта, из-за чего огонь и дым быстро распространились. Охвачены огнем оказались второй и третий этажи, но дым поднялся на следующие этажи. По словам Нигро, «пострадавших находили буквально на каждом этаже здания», многие надышались дымом и получили ожоги верхних дыхательных путей, передает агентство.

К месту происшествия были направлены около 200 пожарных. Из здания была проведена эвакуация.

При пожаре пострадали 63 человека, минимум 32 из них были доставлены в больницы.

Пожар, предположительно, начался после 11:00 (19:00 по московскому времени), а к 14:00 (22:00 по московскому времени) уже был потушен, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Пожар в пансионате в Кемеровской области унес жизни четырех людей. 7 января в пансионате «Золотой век», который расположен в Кемеровской области, было зафиксировано возгорание. Установлено, что горели личные вещи на площади десяти квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек.