Астрологи выявили самую невыносимую жену по знаку зодиака

Фото: Unsplash

Астрологам удалось выяснить, что самые невыносимые и скандальные женщины рождаются под знаком Скорпиона.

Представительницы данного знака очень мстительны, они так и норовят «ужалить» партнера. Создавая семью, девушки-Скорпионы придумывают правила, которым должны следовать все члены семьи.

Кроме того, они не терпят споров в каком-либо виде. В отличие от упертых Овнов, Скорпионы будут считать, что есть одно правильное мнение — только их собственное.

Больше всего их стоит бояться мужчинам-Водолеям. Данный союз будет иметь разный темперамент и партнеры будут постоянно раздражать друг друга.

Лучшими вариантами для Скорпиона являются Стрельцы и Рыбы. Их отношения укрепит стремление к ярким чувствам, отмечает Пятый канал.

6 января ясновидящая и финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, представителей каких знаков зодиака можно назвать настоящими лентяями.

Несмотря на то что Тельцы часто отличаются деятельностью и готовы трудиться круглосуточно для достижения финансового успеха, при выходе на новый уровень комфорта все черты их характера может победить лень. Они могут и вовсе забросить работу, чтобы наслаждаться жизнью и никуда не спешить.

Представители созвездия Рака обычно неторопливы. На их продуктивность влияет физическое и эмоциональное состояние. Порой они могут оттягивать решение сложных задач до последнего. Активному отдыху и прогулкам на свежем воздухе они предпочитают домашний уют, откуда стараются лишний раз не выбираться.