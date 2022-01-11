Дом на 121 квартиру по реновации появится на улице Говорова

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Говорова Карта всех событий

Новый трехсекционный жилой дом по программе реновации жилья появится в Можайском районе на западе Москвы. Об этом во вторник, 11 января, сообщил председатель городского Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов.

— Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект жилого дома на 121 квартиру на улице Говорова с общественными помещениями на первых этажах и собственной парковкой для жильцов, площадками для отдыха, — рассказал он.

По словам Леонова, территорию будущей новостройки планируется озеленить и благоустроить. Она будет обустроена парковками, проездами и пешеходными зонами. Также на ней появятся площадки для отдыха, игр и занятий спортом.

Фасады новостройки будут облицованы терракотовыми клинкерными панелями. Первый этаж дома будет нежилым. Его займут помещения общественного назначения. Также дом будет оборудован подземным одноуровневым паркингом. Въезжать на парковку и выезжать с нее автомобили будут по однопутной рампе, оборудованной светофорами, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что более 1,5 тысячи семей, принимающих участие в программе реновации жилья, купили дополнительные квадратные метры. По его словам, с осени 2021 года участники реновации могут также приобретать в своих новых домах машино-места. Всего на сегодняшний день уже подано более 1,1 тысячи заявок на их приобретение.