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Площадь пожара в частном доме престарелых достигла 450 квадратных метров

Георгий Соланович

Происшествия
Площадь пожара в частном доме престарелых достигла 450 квадратных метров
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва
Пушкино улица Школьная, дом 41б. Карта всех событий

Площадь пожара в частном доме престарелых, который расположен в подмосковном Пушкине, достигла 450 квадратных метров. Об этом сообщил источник «Вечерней Москвы» во вторник, 11 января.

По словам собеседника «ВМ», в Пушкине загорелась крыша дома престарелых. Из здания эвакуировали 12 сотрудников организации и 48 постояльцев.

Видео: Прокуратура МО

Согласно данным пресс-службы МЧС по Московской области, первое сообщение о возгорании поступило в 16:37 по московскому времени, воспламенилась кровля дома престарелых по всей площади строения.

На данный момент с огнем борются 9 единиц техники и 36 человек.

В прокуратуре Московской области сообщили, что инициировали проверку в связи с данным пожаром.

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