Роспотребнадзор опечатал за нарушение санитарных требований хостел на севере Москвы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Специалисты столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в ходе проверки выявили нарушение санитарных требований в хостеле на севере Москвы и опечатали его помещения. Об этом во вторник, 11 января, сообщили на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

— В связи с регистрацией группового очага острой кишечной инфекции у постояльцев хостела ООО «Викст» по адресу: город Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 2, стр. 3, территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Северном административном округе 1 января незамедлительно проведено эпидемиологическое расследование, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в ходе расследования были выявлены не только нарушения санитарных требований, но и требований направленных на профилактику распространения коронавируса.

Теперь хостелу грозит приостановление деятельности до трех месяцев или штраф в размере 500 тысяч рублей. Материалы дела переданы в Головинский районный суд города Москвы, говорится в сообщении.

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До этого главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский сообщил, что бар «Мумий Тролль Music Bar» в столице могут закрыть на 90 суток из-за нарушения антиковидных мер. По словам инспектора, во время концерта группы «Моя Мишель» работники бара и посетители не носили защитные маски и не соблюдали социальную дистанцию.