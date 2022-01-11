Rolls-Royce продала в 2021 году рекордное число автомобилей в России

Фото: Instagram / rollsroycecars

Россия в 2021 году стала крупнейшим рынком в Европе по продажам автомобилей Rolls-Royce. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия во вторник, 11 января.

— Rolls-Royce Motor Cars установила рекорд продаж в России и впервые передала клиентам свыше 300 автомобилей. По итогам 2020 года Россия стала крупнейшим рынком в континентальной Европе (второй рынок в Европе после Великобритании), по итогам 2021 года мы обогнали домашний рынок Великобритании и стали № 1 в Европе, — говорится в сообщении.

При этом глобально Россия заняла лишь третье место по продажам автомобилей марки. Наиболее востребованной моделью в стране стал внедорожник Cullinan, отмечает РИА Новости.

В сентябре 2021 года Дептранс Москвы сообщил, что чаще всего ПДД на дорогах столицы нарушали владельцы дорогих машин. Своего рода антирейтинг показывал, сколько штрафов в среднем пришлось на один автомобиль определенной марки за последние три месяца на тот момент.

Так, согласно статистике ведомства, самые частые нарушители порядка на столичных дорогах — автомобили марки Lamborghini. В среднем один такой автомобиль получал чуть меньше 11 штрафов.

На втором месте владельцы машин марки Rolls-Royce — 8,7 штрафа. Тройку антилидеров тогда замкнул Bentley — 4,9 штрафа.