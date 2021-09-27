Назван топ-10 автомобильных марок по числу нарушений на дорогах Москвы

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Чаще всего правила дорожного движения (ПДД) на дорогах столицы нарушают владельцы дорогих машин. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Своего рода антирейтинг показывает, сколько штрафов в среднем пришлось на один автомобиль определенной марки за последние три месяца. Так, согласно статистике ведомства, самые частые нарушители порядка на столичных дорогах автомобили марки Lamborghini. В среднем один такой автомобиль получает чуть меньше 11 штрафов.

На втором месте владельцы машин марки Rolls-Royce — 8,7 штрафа. Тройку антилидеров замыкает Bentley — 4,9 штрафа.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Всего за январь — август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек.

На минувшей неделе в Москве произошло 174 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали 190 человек и еще восемь погибли. Наиболее распространенный вид ДТП — наезд на пешеходов. Всего за минувшую неделю зарегистрировано 70 таких случаев. При этом в 22 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.