«Рука здорова!»: переболевший коронавирусом Харламов заразился новым вирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Резидент Comedy Club Гарик Харламов, переболевший коронавирусом, заразился новым вирусом. Причем комик счел его страшнее COVID-19. Об этом Харламов рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Артист выложил у себя в Instagram фотографию своей руки, выразив благодарность тем, кто переживал за него днем ранее, когда он опубликовал фото под капельницей.

— Рука уже здорова! Осталось вылечить все остальное. Выкладывать здоровые части тела не буду, лучше «выложусь» здоровый целиком, — написал комик.

Харламов также намекнул, что новую болезнь он переносит тяжелее, чем коронавирус.

— Сейчас вирусы гуляют в огромных количествах. И они какие-то все жесткие стали. Какая-то эра вирусов началась, блин. И как выясняется, ковид не всегда самый тяжело переносимый, — подписал публикацию он.

Осенью стали появляться слухи, что Харламов заболел COVID-19, после комик сам их подтвердил. Но, судя по всему, болезнь прошла в легкой форме. Однако на днях Харламов рассказал своим подписчикам в Instagram, что заболел снова. Диагноз резидент Comedy Club не раскрыл, но поделился фотографией под капельницей и сообщил о том, что у него температура под 40 градусов.