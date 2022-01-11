Алексей Воробьев рассказал о своей жизни после инсульта

Фото: @mr.alexsparrow/ Официальный аккаунт в Instagram Алексея Воробьева

Певец и актер Алексей Воробьев признался, что перенесенный им инсульт сильно изменил всю его жизнь. По словам певца, он уверен, что, не случись у него инсульта, много в его жизни сложилось бы по-другому.

Исполнитель хита «Сумасшедшая» и представитель России на Евровидении-2011 приехал впервые в США восемь лет назад. Тогда он, несмотря на незнание языка, заключил контракт с RedOne, который на тот момент был продюсером Леди Гаги. Воробьев даже успел записать американский альбом, но болезнь прервала его творческую деятельность.

— А через год у меня случился обширный инсульт, что полностью остановило всю мою деятельность. И очень сильно повлияло на мою жизнь, — признался певец.

Как рассказал певец, он был уверен, что никогда уже не сможет вернуться на сцену. Поэтому Воробьев принялся искать иной способ творческого развития. Он освоил искусство монтажа, стал писать сценарии и попробовал себя в качестве режиссера. Воробьев снял свою первую короткометражку, которую отметили на многих фестивалях.

— Я понимал, что той жизни, которая была до инсульта, у меня больше нет и не будет, но это открывало мне что-то новое, жизнь расширялась, возможностей творческой реализации становилось все больше, — передает его слова OK!.

До этого стало известно, что актрису Елену Проклову экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.