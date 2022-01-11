Гулявшие по пляжу в Сочи туристы обнаружили тело человека

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Группа туристов из Ставрополя обнаружила тело человека во время прогулки по набережной Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Че Происходит Сочи/Адлер/Сириус/Лазаревское» во вторник, 11 января.

— Вышли прогуляться по набережной. Наш друг заметил что-то в море (с учетом больших волн), — говорится в сообщении.

После этого очевидцы вызвали спасателей МЧС, которые прибыли на место спустя час. Специалисты затем подплыли на катере к телу и забрали его.

Вскоре туристам подтвердили, что это действительно было тело человека. Им пришлось дать показания по факту инцидента, отмечает Telegram-канал.

20 ноября 2021 года в Ленинградской области в результате аварии из багажника иномарки выпало тело мужчины с перерезанным горлом. Автомобиль Mitsubishi Galant влетел в ограждение на 25-м километре трассы А121 «Сортавала».

Как сообщали очевидцы, после того как из багажника выпало тело, все находившиеся в автомобиле сбежали в сторону леса. В машине также были найдены лопаты и веревки.

Подозреваемые в убийстве были задержаны утром 21 ноября оперативниками. Само убийство произошло в Калининском районе Северной столицы, с 50-летним мужчиной расправились в гаражном кооперативе «Лагуна».