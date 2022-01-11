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Первое заседание весенней сессии Мособлдумы пройдет 13 января

Евгений Белоусов

Политика
Первое заседание весенней сессии Мособлдумы пройдет 13 января
Мособлдума

Первое заседание весенней сессии Московской областной думы пройдет в четверг, 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

В ходе первого весеннего заседания депутаты областной думы утвердят перечень вопросов к отчету Губернатора Подмосковья о деятельности за 2021 год. Также планируется рассмотреть ряд законопроектов, в том числе касающихся сферы благоустройства и работы комиссий по делам несовершеннолетних.

— Что касается дальнейшей работы парламента — нами принят план на I квартал, который включает в себя порядка 80-ти пунктов. Традиционно наш приоритет – социальная политика, а именно поддержка пенсионеров, детей-сирот, — приводятся слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Кроме того, планируется обсудить вопросы, связанные с развитием инициативного бюджетирования, обеспечением прав участников долевого строительства и другие, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что субсидию в размере 1,1 миллиарда рублей получит Московская область на строительство школ. Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова рассказала, что за последние пять лет в регионе были открыты 125 школ, 94 пристройки, 150 детских садов.

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