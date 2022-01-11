Лиза Арзамасова поделилась фотографиями с отдыха с Авербухом и пасынком

Фото: instagram/liza_arzamasova

Российская актриса Лиза Арзамасова поделилась фотографиями совместного отдыха с мужем и фигуристом Ильей Авербухом и с его сыном от предыдущего брака Мартином. В свой Instagram она выложила несколько фотографий.

Арзамасова с мужем и пасынком отправились на узбекский горнолыжный курорт «Амирсой». На снимках видно, как супруги стоят на лыжах, а сын Авербуха – на сноуборде.

— Пока вся компания шла на подъемники и спускалась вниз, я комфортно проводила время в кафешке за чашечкой душистого чая. Встречала всех у подножья горы и с удовольствием слушала рассказы и впечатления, — поделилась актриса своими впечатлениями.

Седьмого декабря 2021 года Арзамасову возмутили прогнозы его будущего с Авербухом. Актриса уже почти год замужем за фигуристом Ильей Авербухом, артистка младше мужа на 19 лет. В августе у пары родился сын. Супруги кажутся абсолютно счастливой и гармоничной парой. Однако все равно находятся хейтеры, которые не верят в долговечность союза звездной пары и предрекают им скорый разрыв из-за большой разницы в возрасте.