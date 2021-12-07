«Идите лесом!»: Арзамасова возмутилась из-за прогнозов о ее будущем с Авербухом

Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова уже почти год замужем за фигуристом Ильей Авербухом, артистка младше мужа на 19 лет. В августе у пары родился сын. Супруги кажутся абсолютно счастливой и гармоничной семьей. Однако все равно находятся хейтеры, которые не верят в долговечность союза звездной пары и предрекают им скорый разрыв из-за большой разницы в возрасте.

Арзамасова обычно предпочитает не реагировать на подобные замечания, но, как выяснилось, злобные комментаторы смогли и ее вывести из себя, поэтому актриса объявила им войну. Артистка рассказала, что сообщения некоторых особенно рьяных пользователей она удалила и настоятельно попросила их держать свое мнение при себе.

— Знатоки человеческих душ, идите лесом! Самым дремучим лесом! Не надо анализировать, высказывать свои ценные мнения, предрекать будущее. Не смешите. Мы умеем ценить каждый день. Мы предпочитаем быть счастливыми здесь и сейчас и рулить по своей дороге с удовольствием. Чего там впереди? Хороший вопрос. Я с самого раннего детства уверена, что — счастье, — возмутилась звезда на своей странице в соцсети Instagram.

Поклонники актрисы поддержали ее, отметив, что согласны с каждым словом в ее посте. Они выразили восхищение позицией Арзамасовой и пожелали ей и дальше быть счастливой мамой и женой.

В конце октября Арзамасова поделилась трогательным видео с Авербухом и сыном. На нем ее муж, фигурист Илья Авербух, держит их сына Льва на руках и тепло улыбается.