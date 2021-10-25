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«О простой человеческой радости»: Арзамасова поделилась трогательным видео с мужем и сыном

Михаил Алимов

Общество
«О простой человеческой радости»: Арзамасова поделилась трогательным видео с мужем и сыном
Фото: instagram/liza_arzamasova

Российская актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в своей социальной сети трогательный видеоролик. На нем ее муж, фигурист Илья Авербух, держит их сына Льва на руках и тепло улыбается.

— Ну и о простой человеческой радости... Она выглядит вот так, — подписала артистка пост в Instagram.

Звезда восхищается своим мужем, который успевает вести насыщенную профессиональную жизнь и уделять время семье. Она перечислила подготовку к премьере в столице ледового спектакля «Анна Каренина», съемки шоу «Ледниковый период» и, самое главное, нужно улыбнуться сыну.

Фанаты и знакомые пары отметили, что это и есть настоящая любовь.

«Лизочка, это сама любовь!»; «Очень мило»; «Какое это милое, спокойное, семейное, теплое счастье», — написали они в комментариях под постом.

До этого Арзамасова разместила на своей странице в Instagram фотографию, на которой она позирует с округлившимся животом. На снимке актриса одета в длинное платье кофейного оттенка. Она призналась, что скучает по ощущению беременности и не против родить второго ребенка.

Арзамасова впервые стала мамой 14 августа 2021 года. Актриса родила сына. Они вместе со своим супругом Ильей Авербухом назвали малыша Львом.

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