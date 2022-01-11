Купальник Дины Авериной с Олимпиады в Токио выставили на продажу

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Купальник Дины Авериной, в котором она завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио в художественной гимнастике, выставлен на продажу. Об этом сообщили в мастерской дизайнера костюма Светланы Герасимовой во вторник, 11 января.

— Выставляем на продажу купальник Дины Авериной. Переливы голубых, синих, фиолетовых кристаллов в сочетании с золотом смотрятся очень дорого и элегантно, — говорится в сообщении.

Нежности ему, как уточняется, придают небольшие воланы с градиентом от голубого к белому цвету. Стоимость купальника составляет 126 тысяч рублей, отмечается на странице мастерской в Instagram.

29 октября 2021 года сборная России по художественной гимнастике досрочно одержала победу в неофициальном медальном зачете чемпионата мира (ЧМ) в Японии. Три золота в индивидуальных видах взяла Дина Аверина, став 17-кратной чемпионкой мира.

Таким образом, она повторила рекорд Евгении Канаевой по числу побед на мировых первенствах. Копилку сборной пополнили и три серебряные награды, а также одна бронзовая медаль.