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Врач: Даже вакцинированные могут страдать от постковидного синдрома

Георгий Соланович

Общество
Врач: Даже вакцинированные могут страдать от постковидного синдрома
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Организм прошедших вакцинацию граждан включает аутоиммунные механизмы, способствующие развитию постковидного синдрома. Об этом сообщил доктор медицинских наук Павел Воробьев.

Он уточнил, что синдром начинает проявляться через два–три месяца после того, как у пациента возникли осложнения из-за коронавируса. То же самое касается и вакцинированных граждан.

— У них (вакцинированных — прим. «ВМ») начинают включаться аутоиммунные механизмы, которые влекут за собой микротромбозы, являющиеся ведущим фактором развития постковидного синдрома, — резюмировал Воробьев.

После начавшихся осложнений пациенту рекомендовано пройти курс реабилитации с психотерапевтической коррекцией функций нервной системы, передает Пятый канал слова доцента Курского государственного медицинского университета Владимира Тимошилова.

11 января в Роспотребнадзоре рассказали о возможности возникновения сочетания гриппа и коронавируса. Там также отметили, что сочетанная инфекция может протекать достаточно тяжело и вызывать самые неблагоприятные последствия.

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