Тело голого мужчины нашли на территории военного НИИ в Подмосковье

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Сотрудники 26-го ЦНИИ в Балашихе обнаружили в сугробе тело голого мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня» во вторник, 11 января.

— Труп был раздет, куртка и свитер лежали неподалеку. Покойником оказался гражданский служащий, 31-летний электрик института Максим К., — говорится в сообщении.

Родственники электрика, по данным издания, уверены, что его убили. Данный вывод они сделали на основании следов ударов на его лице, а также из-за пропажи борсетки с документами и ценностями. Полиция после проведения проверки передала дело в СК, отмечает «Подмосковье сегодня».

11 января СМИ сообщили, что группа туристов из Ставрополя обнаружила тело человека во время прогулки по набережной в Сочи. После этого очевидцы вызвали спасателей МЧС, которые прибыли на место спустя час.

Специалисты затем подплыли на катере к телу и забрали его. Вскоре туристам подтвердили, что это действительно было тело человека. Им пришлось дать показания по факту инцидента.