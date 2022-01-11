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ФМБА объявило о регистрации теста на выявление штамма «омикрон»

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
ФМБА объявило о регистрации теста на выявление штамма «омикрон»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон», созданная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), зарегистрирована в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 11 января.

— В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая «омикрон»-штамм COVID-19. 11 января Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) впервые в России зарегистрировала медицинское изделие, — говорится в сообщении.

Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Разработка позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта», отмечает ТАСС.

30 декабря 2021 года руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат «бустирует» другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.

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