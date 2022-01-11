СКА потерпел первое поражение в КХЛ под руководством Ротенберга

Фото: Twitter / hcska

Хоккейный клуб СКА проиграл «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:3.

Шайбы в составе гостей забросили Пер Линдхольм, Никита Дыняк и Джордан Уил. Хозяева ответили единственным голом Никиты Гусева.

Благодаря этой победе «Ак Барс» набрал 66 очков после 48 встреч и оформил участие в плей-офф. Казанцы стали лишь третьей подобной командой из Восточной конференции после «Трактора» и «Металлурга».

«Ак Барс» в следующем туре КХЛ сыграет 13 января в гостях с ярославским «Локомотивом». СКА в тот же день примет дома «Сочи».

13 ноября 2021 года сообщалось, что Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР по хоккею. Нападающий забросил шайбу в матче России и Швеции на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла.

Хоккеист, которому на тот момент было 16 лет и 339 дней, отличился на 22-й минуте. Таким образом он обновил достижение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который отличился в возрасте 17 лет и 355 дней. В сезоне 2018/19 Мичков побил рекорд Овечкина, набрав в 26 матчах Открытого чемпионата Москвы по хоккею 109 очков.