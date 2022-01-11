Наталья Штурм заразилась «омикроном»

Фото: instagram.com/nataliashturm

Певица Наталья Штурм предполагает, что заразилась новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Штурм рассказала, что один из вечеров она провела со знакомым американцем. Она была привита «Спутником», а он — вакциной Pfizer. Исполнительница была уверена, что инфекция обойдет ее стороной, и поэтому сняла маску. Однако буквально сразу после контакта со знакомым певица почувствовала, будто у нее резко начался аллергический приступ.

— Я заболела. Подозреваю, что у меня «омикрон». Заразилась от гражданина Америки. Мой знакомый прилетел из Майами, — поделилась Штурм с подписчиками в Instagram.

Певица не покидает дом уже четвертый день. Она часто чихает, у нее насморк. Более того, Штурм пожаловалась на боли в сердце.

18 мая 2021 года российская певица призналась, что в юности стала жертвой домогательств. Она рассказала, что ее внимания настойчиво добивался продюсер одной из компаний, которая занималась раскруткой артистов. Контракт с ней певица заключила после победы в конкурсе «Шоу-королева — 91» в Сочи. Тогда Наталье было 24 года.