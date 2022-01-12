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Скончался первый ведущий «Прямого эфира» Михаил Зеленский

Юлия Курганова

Общество
Скончался первый ведущий «Прямого эфира» Михаил Зеленский
Фото: youtube.com

Умер бывший ведущий программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Михаил Зеленский. Ему было 46 лет. Об этом сообщил во вторник, 11 января, заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович на странице в Facebook.

— Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский, — написал он.

Журналист скончался во время отдыха в Доминикане. Причины и обстоятельства его смерти пока не сообщаются.

Михаил Зеленский долгое время работал на телеканале «Россия 1», где был ведущим программы «Вести-Москва» и шоу «Прямой эфир». Также он был обозревателем телеканала «Культура» и ведущим программы «Новости культуры».

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