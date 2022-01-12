Эксперт рассказал, когда в России перестанут расти ставки по ипотеке

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Ставки по ипотеке в России перестанут расти в начале или середине следующего года. К тому периоду они могут достигнуть 12 процентов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Он отметил, что в 2022 году правила выдачи ипотеки ужесточатся.

— Это обусловлено высокой закредитованностью населения: в 2021-м выдали рекордные суммы по ипотеке, плюс ко всему у нас и цены выросли. Но регулятор именно здесь планирует убить двух зайцев: каким-то образом скорректировать рынок, при этом снизить поток заявок на ипотеку и уменьшить нарастающий «ипотечный пузырь», — заметил собеседник «ВМ».

Как уточнил специалист, рост ставок связан с изменением Центробанком ключевой ставки. Вслед за этим все банки также поднимают ставки, рассказал Ракута.

Эксперт обратил внимание, что в 2022 году ставки продолжат расти.

— Дальнейшая тенденция будет в сторону роста. Это не последнее повышение, и в среднем, скорее всего, уровня пика ставки достигнут в начале или середине 2023 года. По прогнозам, это будет около 12 процентов, — заключил Ракута.

ВТБ повысил ставки по ипотеке до 10,3 процента. До этого ставка составляла 9,3 процента. На льготные госпрограммы кредитования изменения не повлияют, отметили в банке.

До этого процентная ставка повышалась на 0,3 процента в декабре и на 0,7 — в ноябре. Это произошло из-за резкого повышения Центробанком ключевой ставки и повышения другими банками процентных ставок на ипотеку, сообщил представитель ВТБ.