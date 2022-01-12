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Онлайн-курс «Развитие карьеры в организации» стартовал в  «Технограде» на ВДНХ

Виктория Сикерина

Город
Онлайн-курс «Развитие карьеры в организации» стартовал в  «Технограде» на ВДНХ
Фото: Pexels
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Жителей столицы пригласили принять участие в бесплатном онлайн-курсе «Развитие карьеры в организации» от образовательного комплекса «Техноград» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ). Эксперты расскажут об основных аспектах профессионального роста и помогут увеличить заработную плату.

В рамках курса предусмотрено четыре вебинара. Для участия в них необходимо заранее зарегистрироваться.

— Программа занятий разработана для тех, кто предпочитает работать по найму и готов к достижению амбициозных целей. На курсе рассмотрят практические приемы системного построения карьеры в компании. Эксперты помогут найти точки профессионального роста для специалистов разного уровня и в разных жизненных ситуациях», — отметил руководитель московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Первое занятие состоится 13 января. Слушатели узнают, почему и как происходят карьерные переходы внутри предприятия. 20 января пройдет второй вебинар, на котором участники обсудят профессиональную карьеру после декрета. Еще два урока проведут 27 января и 3 февраля. Специалисты расскажут москвичам о способах повышения дохода и преодоления кризиса в компании.

Старт всех вебинаров назначили на 18:00 по московскому времени, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что свыше трех тысяч москвичей приняли участие в образовательном курсе «Шесть навыков эффективного соискателя», который организовал расположенный на ВДНХ «Техноград», за минувший год.

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