Свыше 1,3 миллиона карт москвича выдали горожанам за минувший год

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Более 1,3 миллиона карт москвича выпустили в столице за минувший год. Об этом рассказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин в среду, 12 января.

Такие карты выдают пенсионерам, ветеранам, студентам, школьникам, многодетным семьям, молодым мамам и другим категориям граждан. Льготой можно воспользоваться при оплате проезда в столичном транспорте или услуг ЖКХ, а также во время записи к специалисту в инфоматах поликлиник и больниц.

— В 2021 году от горожан поступило более 1,3 миллиона заявлений на выпуск карты, что на восемь процентов больше по сравнению с прошлым годом. При этом почти на 30 процентов выросло число заявлений, направленных через mos.ru. Сейчас такая возможность доступна школьникам и студентам, но в перспективе появится и у других льготных категорий горожан. Также в 2022 году планируется старт выпуска виртуальных карт москвича, — отметил гендиректор учреждения.

По его словам, основными держателями карт являются горожане в возрасте от 55 лет. Им принадлежит 2,8 миллиона карт. При этом 1,7 миллиона приходится на жителей города в возрасте от 18 по 55 лет и еще 830 тысяч — на несовершеннолетних.

Порядка 97 процентов пользователей отдают предпочтение оплате проезда в московском транспорте с помощью карты москвича, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что жители столицы смогут оплачивать проезд банковской картой на всех турникетах метро до конца 2022 года.