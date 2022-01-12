Москвичам рассказали, как в столице реализуется программа реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице набирает обороты программа реновации жилья. За 2021 год в городе возвели еще один миллион квадратных метров современного и удобного жилья.

Программа реновации началась в 2017 году. По плану в новые квартиры должны переехать почти миллион москвичей, проживающих в 5175 домах. На первых этапах количество переселенных людей было значительно меньше, но в 2021 году их количество вдвое превысило результаты итогов 2020 — более 23 тысяч человек в 2020 году и 47,3 тысячи переселено по итогам 2021 года.

С начала программы реновации в столице построено 176 новых домов, строят и проектируют еще 341 здание. Общее количество подобранных стартовых площадок составляет 534. Уже 81 пятиэтажка разобрана по технологии умного сноса.

Вместе с новыми домами по реновации появляются целые благоустроенные кварталы — на общественных слушаниях утвердили 88 проектов планировок территорий в 51 районе. При этом для строительства 75 из них уже заключены договоры. Вместе с жилыми домами в них предусмотрено размещение и объектов социальной инфраструктуры — подобное нововведение началось в 2021 году и на данный момент предусмотрено свыше 400 таких объектов в разных районах города.

Под заселение передано 149 новостроек, в которые переезжают жители 421 дома. Полностью по реновации расселен 151 дом. Теперь переезд стал еще удобнее — с помощью специального суперсервиса «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. Он позволяет получить всю информацию о переезде, сроках окончания работ, посмотреть инструкцию по оформлению окументов, получить помощь нотариуса или грузчиков, а также многое другое.

Также для москвичей работают 53 центра информации по переселению, могут помочь и в Стройкомплексе Москвы. Там отвечают по горячей линии +7 499 401-01-01 (c 08:00 до 20:00 по рабочим дням) или по электронной почте: help@str.mos.ru. За помощью в 2021 году к специалистам обратились 21,7 тысячи горожан, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за 2021 год Москва перевыполнила план по переселению по программе реновации жилья на шесть тысяч человек.