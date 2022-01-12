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Астрологи раскрыли четыре знака зодиака, которые умеют читать чужие мысли

Виктория Сикерина

Общество
Астрологи раскрыли четыре знака зодиака, которые умеют читать чужие мысли
Фото: Pexels

Знак зодиака может не только рассказать о характере и ценностях человека, но и раскрыть его необычные способности. Так, астрологи назвали четыре знака зодиакального круга, представители которых умеют читать чужие мысли.

Скорпионы отлично чувствуют эмоциональное состояние близких и даже посторонних людей. Такие люди способны лишь посмотреть на человека и сразу же составить мнение о нем. При этом они часто и активно пользуются таким необычным качеством в личных целях.

Восприимчивые к настроению других и эмоциональные Раки тоже умеют читать чужие мысли. Нередко они становятся хорошими психологами, потому что разбираются в людях. Также представители данного знака отменно отличают правду от лжи.

Рыбы — крайне эмпатичные особы. Они с первых минут улавливают состояние родных и даже посторонних людей.

Весы также обладают телепатическими способностями. Таким людям свойственно устанавливать тесную связь с близкими, что позволяет им точно определять настроение близких, пишет Пятый канал.

Ранее астрологи отметили, что некоторым людям приходится годами добиваться «особо положения», а другие и вовсе уходят из жизни, не оставив никакого наследия. По мнению специалистов, взглянув на гороскоп, можно понять, каким знакам зодиака добиться поставленных целей будет очень трудно.

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