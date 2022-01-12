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Пользователи mos.ru отправили свыше 13,5 миллиона рублей на благотворительность

Виктория Сикерина

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Итоги — 2021
Город
Пользователи mos.ru отправили свыше 13,5 миллиона рублей на благотворительность
Фото: Pexels

Более 13,5 миллиона рублей отправили благотворительным организациям, подключенным к порталу mos.ru, за минувший год. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов в среду, 12 января.

Он отметил, что в 2021 году специалисты модернизовали интерфейс сервиса и разработали новые функции. Такие новации позволили сделать его более популярным и удобным для пользования.

— Например, в сервисе появилась шкала прогресса, которая показывает, сколько средств осталось собрать фонду до достижения поставленной цели, и возможность настроить автоплатеж. А перечислить средства теперь можно даже без авторизации на портале mos.ru. Развитие сервиса помогло заинтересовать темой благотворительности еще больше москвичей, — заявил Козлов.

По его словам, в первые месяцы 2021 года объем ежемесячных отчислений составлял более 400 тысяч рублей. К концу года этот показатель вырос свыше 4,7 миллиона рублей.

При этом увеличилось и количество представленных в сервисе благотворительных организаций. Их число превысило 19,5 тысячи, пишет официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на слова Евгения Козлова.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что благодаря городским сервисам на благотворительные цели удалось собрать 77,6 миллиона рублей.

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