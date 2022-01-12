Разведенные Муцениеце и Прилучный появились на общем трогательном фото

Фото: instagram/agataagata

На днях сыну экс-супругов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофею исполнилось девять лет. Бывшие влюбленные решили забыть старые обиды ради праздника ребенка. Они организовали для него вечеринку и написали трогательные поздравления в личных блогах. Первой сына поздравила мама.

— Ущипните меня, моему сыну девять лет! Я помню тебя каждую секунду, я помню тебя каждой клеткой, я помню все твои улыбки и слезы. Прости сынок за то, что я не идеальная и за то, что уже принесла тебе не только радость, но и тревоги. Мой самый главный мужчина в жизни, будь счастливым, просто будь счастливым. Мне все равно на остальное. С днем рождения, мой трогательный, нежный заботливый, ранимый птенчик. Твоя мама всегда рядышком, просто всегда, — призналась актриса на официальный странице в социальной сети Instagram.

После Прилучный также поздравил Тимофея и отметил, что очень гордится сыном.

Вечером состоялось мероприятие в честь дня рождения ребенка экс-супругов. На него были приглашены друзья и близкие семьи, а также аниматоры. Дети участвовали в интересных конкурсах, танцевали и пели. Завершилась вечеринка праздничным тортом.

Видео: instagram.com/agataagata/

Ранее стало известно, что Павел Прилучный приобрел квартиру для сына Тимофея.