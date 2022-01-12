Спорткомплекс с медицинским центром появится в ЗАО столицы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, 9-я Чоботовская аллея Карта всех событий

Специалисты планируют возвести спортивный объект с медицинским центром на западе города. Об этом рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста в среду, 12 января.

В ведомстве отметили, что здание расположится на 9-й Чоботовской аллее. Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия столицы, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что объект планируется построить на территории общей площадью 0,9 гектара. Данный участок выставят на торги.

— Инвестор сможет построить здание под размещение спортивного объекта с медицинским центром суммарной поэтажной площадью 9 тысяч 300 квадратных метров, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в пресс-службе Москомстройинвеста сообщили, что многофункциональный комплекс с общественным садом на крыше возведут на Верейской улице в Западном административном округе (ЗАО) города. Девелопер, строящий объект, уже получил соответствующее разрешение. Объект построят на территории общей площадью более 4,5 гектара.