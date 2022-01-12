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Петр Бирюков заявил о завершении благоустройства около вокзала «Восточный»

Виктория Сикерина

Город
Петр Бирюков заявил о завершении благоустройства около вокзала «Восточный»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 1с5 Карта всех событий

Специалисты завершили благоустройство территории возле вокзала «Восточный» в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 12 января.

Он отметил, что в ходе работ ремонтники обустроили для пассажиров комфортные подходы и подъезды к транспортному объекту, а также оснастили территорию новыми фонарями.

— В рамках проекта обустроены новые пешеходные маршруты от автобусных остановок и жилых домов к вокзалу, — заявил заммэра.

Бирюков добавил, что специалисты возвели магистраль протяженностью 700 метров от Амурской улицы к вокзалу. Ширина дороги составила семь метров, что позволило запустить здесь маршруты наземного общественного транспорта.

— В рамках благоустройства территории линии электроснабжения убрали под землю, проложили систему ливневой канализации, выполнили работы по ремонту и устройству дорожного покрытия, обустроили комфортные тротуары. Под эстакадой Северо-Восточной хорды (СВХ) сделали большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением, весной там поставим велобокс для хранения велосипедов, — заключил он.

Во вторник, 11 января, в интервью «ВМ» мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году специалисты реализуют 90 процентов проектов по благоустройству в жилых районах города.

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