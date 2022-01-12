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Комплекс с технопарком, гостиницей и медклиникой возведут в Строгино

Михаил Алимов

Город
Комплекс с технопарком, гостиницей и медклиникой возведут в Строгино
Фото: Stroi.mos.ru

В районе Строгино планируют построить комплекс с гостиницей, технопарком и медицинской клиникой. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Проезд №607, вл. 21 (СЗАО), — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на участке площадью 1,07 гектара будет построен многофункциональный комплекс. В него войдут технопарк, клинико-диагностический центр, четырехзвездочная гостиницу и бизнес-центр. Общая площадь объектов составит 42 800 квадратных метров. Из них на технопарк и бизнес-центр приходится 27 800 квадратных метров, на гостиницу — 10 тысяч квадратных метров, а клиника расположилась на площади в пять тысяч квадратных метров. Кроме того, под объектом расположится подземный паркинг площадью 12 250 квадратных метров.

В настоящий момент на территории будущего комплекса находятся склады.

До этого в пресс-службе Москомстройинвеста рассказали, что специалисты планируют возвести спортивный объект с медицинским центром на западе города. В ведомстве отметили, что здание расположится на 9-й Чоботовской аллее. Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия столицы, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

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