Позиции столицы в мировых финансовых рейтингах улучшились за последние два года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московская экономика продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса. Так, за последние два года она улучшила позиции в мировых финансовых рейтингах. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 12 января.

Он отметил, что престижные иностранные эксперты признали успехи города, большинство из которых удалось достичь во время обострения ситуации с COVID-19.

— Аналитики Financial Times в 2021 году отметили Москву в рейтинге крупнейших городов, наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций, в котором она вошла в топ 10. Кроме того, столица заняла 22-е место в рейтинге глобальных городов будущего. Высокие оценки город получил по таким направлениям, как стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций, среда для бизнеса, транспорт, человеческий капитал и эффективность бюджетных расходов, — заявил заммэра.

Например, экономика Москвы поднялась с 71-го до 50-го места в 2021 году, по версии британской компании Z/Yen. Одним из главных факторов такого прогрессивного развития является модернизация финансовых технологий. Так, в 2020 году Россия вошла в десятку государств — лидеров цифрового банкинга.

— Глобальный доклад о рейтингах финансовых технологий Global Fintech Rankings Report британского аналитического центра Findexable относит Москву на 18-е место среди 75 мировых городов — столица опережает Токио, Париж, Мадрид — и на пятое место среди городов Европы. Москва занимает высокие места как по количеству финтех-компаний, так и по их качеству. По сравнению с 2020 годом, когда рейтинг вышел в первый раз, Москва поднялась на 12 позиций, с 30-го места, — заключил глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что Москва вошла в тройку лидеров среди городов мира по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) в 2020 году, уступив лишь Нью-Йорку и Токио.