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Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

Полина Долганова

Общество
Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником
Фото: er.ru

Президент России Владимир Путин поздравил прокуроров и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником, а также с 300-летием со дня создания в РФ соответствующих ведомств. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

По его словам, на протяжении долгих лет прокуроры отстаивают важность закона и правовые устои страны.

— Сменявшие друг друга эпохи вносили свои коррективы в деятельность прокурорского корпуса, но его лучших представителей неизменно отличали компетентность, принципиальность, верность долгу, стремление честно служить Отечеству, — отметил глава государства.

Путин также добавил, что в будущем сотрудники прокуратуры продолжат нести свою миссию на благо россиян.

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 14 января в армии Дня трубопроводных войск.

3 ноября в Минобрнауки сообщили, что в России утверждена дата нового профессионального праздника. День учителя высшей школы будут отмечать 19 ноября. Новый праздник вводится, чтобы подчеркнуть ценность и востребованность преподавательского труда, а также значимую роль педагогов в воспитании молодого поколения.

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