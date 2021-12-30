Путин учредил новый профессиональный праздник в России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 14 января в армии Дня трубопроводных войск.

— Установить в Вооруженных силах РФ День трубопроводных войск и отмечать его 14 января, — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, отмечается на портале правовой информации.

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