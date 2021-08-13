Сергей Лавров предложил учредить в России День поисковика

Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров выступил с инициативой учредить в России День поисковика.

— Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что это будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен. Но, мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально, — обратился министр к губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

Поисковики занимаются обнаружением пропавших без вести солдат, а также их идентификацией, отмечает РИА Новости.

27 июля Минпромторг предложил отмечать в России новый профессиональный праздник — День качества. Закрепление праздника, по замыслу министерства, поспособствует формированию устойчивого интереса потребителей к качественным услугам и товарам, а также стимулированию предприятий совершенствовать продукцию и услуги.

Выбор даты обусловлен присуждением премий правительства в области качества — мероприятие, как правило, приурочено ко Всемирному дню качества, который отмечается во второй четверг ноября.