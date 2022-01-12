Новую пассажирскую платформу и вестибюль построят на станции Каланчевская

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В рамках реконструкции станции Каланчевская возведут новую пассажирскую платформу и вестибюль. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На участке железной дороги Каланчевская — Курская продолжается масштабная реконструкция. На остановочном пункте Каланчевская ведется строительство второй платформы и нового пассажирского вестибюля, — рассказал он.

На станции строят подпорные стены со стороны первого главного пути, обустраивают опоры и укрупняют сборку пролетных строений эстакад. Специалисты в дальнейшем начнут монтировать пролетные строения эстакад, передает официальный сайт мэра Москвы.

Реконструкция станции Каланчевская позволит увеличить пропускную способность участка пути в два раза и запустить четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4), чье строительство планируется завершить в 2023–2024 годах.

До этого сообщалось, что за 2021 год поезда Московской железной дороги (МЖД) перевезли 685,1 миллиона пассажиров — это на 21,7 процента больше в сравнении с 2020 годом. Из общего числа пассажиров за 2021 год в пригородном сообщении поезда МЖД перевезли 664,3 миллиона человек, а в дальнем следовании — почти 21 миллион пассажиров.