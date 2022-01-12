Москва заключила первый электронный договор аренды земельного участка

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пятницкое шоссе Карта всех событий

В столице заключен первый полностью электронный договор об аренде недвижимости. Эта часть городской среды стала цифровой, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В прошлом году по итогам торгов был заключен 71 бумажный договор аренды земельных участков общей площадью 31,2 гектара с годовой арендной платой 476,6 миллиона рублей. Первый электронный договор аренды земельного участка был оформлен в декабре. Теперь этот процесс реализации городской собственности полностью переведен в цифровой формат, — сообщил он.

По его словам, ранее в онлайн-формате стали доступны процессы продажи и аренды нежилой недвижимости на торгах, а также выкуп арендуемых помещений субъектами малого и среднего предпринимательства.

Первый цифровой договор заключили 23 декабря. Его объектом стал земельный участок площадью 0,48 гектара для строительства автозаправочной станции во владении 28 на Пятницком шоссе. Торги по этому участку прошли месяцем ранее.

— Заключение договора в электронном виде на инвестиционном портале упрощает процесс оформления результатов сделок по покупке или аренде недвижимости для победителей торгов в Москве. Воспользоваться этой опцией можно прямо в личном кабинете, который, по сути, открывает доступ ко всем возможностям портала, — отметил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он сообщил, что в личном кабинете есть и множество других возможностей — от получения мер поддержки от города до использования онлайн-сервисов. Всего на портале зарегистрировано около 68 тысяч личных кабинетов.

На лот было четыре претендента, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Арендная ставка в год составила 2,8 миллиона рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

— В результате стоимость увеличилась в 7,3 раза. Согласно условиям договора, арендатор должен ввести объект в эксплуатацию через два с половиной года, — резюмировал он.

До этого процесс заключения договора был многоступенчатым и занимал несколько дней. Сейчас процедуру можно провести в один клик в личном кабинете.

Ранее сообщалось, что Москва за 2021 год продала или сдала в аренду 87 земельных участков, площадь которых составляет свыше 11 гектаров. Здесь жители смогли построить частные жилые дома.