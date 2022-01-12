Гинцбург оценил необходимость изменения «Спутника V» под «омикрон»
Российский препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» не придется модифицировать под новый штамм «омикрон». Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, в отличие от вакцин компаний Pfizer и Moderna, «Спутник V» не нуждается в изменениях.
— Нет, остается та же самая рекомендация — вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев, — заверил эксперт.
Он также напомнил, что российская вакцина устойчива к разным вариантам вируса.
Гинцбург заключил, что для выработки необходимого уровня коллективного иммунитета в России ежедневно процесс вакцинации должны проходить по 500—700 тысяч человек, передает Интерфакс.
За последнюю неделю в мире выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией — 15,1 миллиона. Общее количество заболевших в период с 3 по 9 января составляет 15 154 166. За это время от COVID-19 скончался 43 461 гражданин. По данным ВОЗ, к настоящему моменту всего в мире выявили 308 миллионов случаев коронавируса. Всего из-за COVID-19 скончалось пять миллионов жителей планеты.