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Гинцбург оценил необходимость изменения «Спутника V» под «омикрон»

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Гинцбург оценил необходимость изменения «Спутника V» под «омикрон»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» не придется модифицировать под новый штамм «омикрон». Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в отличие от вакцин компаний Pfizer и Moderna, «Спутник V» не нуждается в изменениях.

— Нет, остается та же самая рекомендация — вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев, — заверил эксперт.

Он также напомнил, что российская вакцина устойчива к разным вариантам вируса.

Гинцбург заключил, что для выработки необходимого уровня коллективного иммунитета в России ежедневно процесс вакцинации должны проходить по 500—700 тысяч человек, передает Интерфакс.

За последнюю неделю в мире выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией — 15,1 миллиона. Общее количество заболевших в период с 3 по 9 января составляет 15 154 166. За это время от COVID-19 скончался 43 461 гражданин. По данным ВОЗ, к настоящему моменту всего в мире выявили 308 миллионов случаев коронавируса. Всего из-за COVID-19 скончалось пять миллионов жителей планеты.

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