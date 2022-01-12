Новостройку по реновации в Западном Дегунине передадут под заселение в 2023 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столичном районе Западное Дегунино два новых дома по программе реновации жилья переданы под заселение, еще одну новостройку планируют передать в 2023 году. Об этом в среду, 12 января, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— В районе Западное Дегунино заселяются две новостройки на Ангарской и Базовской улицах, в высокой степени готовности находится еще один объект на улице Талдомской. Ожидается, что дом будет введен в эксплуатацию в конце текущего года, после чего планируется его передача под заселение. Всего на территории района подобрано шесть стартовых площадок, — рассказал он.

При этом из 1,4 тысячи жителей, которые переселялись в 2021 году, 95 процентов уже выбрали себе новое жилье. Всего в районе планируют переселить 45 домов.

— До конца 2024 года в рамках первого этапа реализации программы предстоит начать переселение 2,4 тысячи человек, в последующие годы новые квартиры получат еще 7,2 тысячи жителей, — резюмировал Левкин.

До этого он рассказал, что старт переселения семей в жилой дом по программе реновации жилищного фонда в Алексеевском районе Москвы запланирован на первые шесть месяцев текущего года. Левкин отметил, что в новостройку заедут более 600 жителей из домов на улицах Константинова, Маломосковской и Ярославской.