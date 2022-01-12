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Первую новостройку по реновации в Алексеевском районе столицы передадут под заселение

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Первую новостройку по реновации в Алексеевском районе столицы передадут под заселение
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Староалексеевская улица Карта всех событий

Старт переселения семей в жилой дом по программе реновации жилищного фонда в Алексеевском районе Москвы запланирован на первые шесть месяцев текущего года. Об этом рассказал глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 12 января.

Он отметил, что в новостройку заедут более 600 жителей из домов на улицах Контантинова, Маломосковской и Ярославской.

— Жителям старых домов будут предложены равнозначные квартиры в доме 3 на Староалексеевской улице. Новостройка располагается в квартале с развитой инфраструктурой в шаговой доступности от станции метро «Алексеевская». Помимо указанного дома на территории Алексеевского района подобрано еще три стартовые площадки. Для них идет разработка градостроительной документации, — заявил руководитель ведомства.

Левкин добавил, что в общей сложности более 2,8 тысячи москвичей получат новые квартиры в Алексеевском районе города.

До этого сообщалось, что в столице набирает обороты программа реновации жилья. За 2021 год в городе возвели еще один миллион квадратных метров современного и удобного жилья.

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