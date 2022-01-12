Невролог Мартынов рассказал об опасных последствиях коронавируса

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Главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов перечислил серьезные осложнения, которые могут возникнуть у человека после перенесенного коронавируса. По его словам, среди основных нарушений — поражения головного мозга сосудистого характера и различные инфекционные осложнения со стороны центральной нервной системы.

— Основные нарушения, которые могут быть во время заболевания и после, — это поражения головного мозга сосудистого характера — инсульты. Они обычно возникают вследствие того, что ковид поражает систему микроциркуляции, в том числе и церебральные сосуды, — отметил он в комментарии Life.ru.

Чаще всего инсульту подвержены те, кто имеет сопутствующие сосудистые факторы риска, такие как артериальная гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет, заболевания сердца.

По словам невролога, кроме поражения сосудов мозга, часто встречаются инфекционные осложнения со стороны ЦНС — это менингит, менингоэнцефалит.

Михаил Мартынов подчеркнул, что после перенесенного коронавируса нужно строго выполнять все рекомендации врачей. Также он напомнил о необходимости вакцинации, так как у тех, кто сделал прививку, заболевание протекает гораздо легче.

Ранее в ВОЗ перечислили группы риска при заболевании омикрон-штаммом.