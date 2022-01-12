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В ВОЗ перечислили группы риска при заболевании омикрон-штаммом

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В ВОЗ перечислили группы риска при заболевании омикрон-штаммом
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Самому большому риску при заболевании штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» подвержены невакцинированные, люди старшего возраста и пациенты с сопутствующими заболеваниями. Об этом рассказали глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

По словам Райана, для непривитых граждан заболевание «омикроном» представляет серьезную угрозу не только здоровью, но и жизни.

Керкхове, в свою очередь, добавила, что вероятность летального исхода при заболевании этим вариантом COVID-19 также зависит от возраста пациента.

Затем Райан добавил, что тяжесть болезни также зависит от исходного состояния здоровья. Так, например, если человек болен диабетом, его способность противостоять болезни значительно снижается.

— Мы можем определенно сказать, что вариант «омикрон» вызывает в среднем менее тяжелое заболевание у любого человека — но это в среднем, — цитирует заключение специалиста CNBC.

За последнюю неделю в мире выявили рекордное количество случаев заболевания коронавирусной инфекции — 15, 1 миллиона. Общее количество заболевших в период с 3 по 9 января, составляет 15 154 166. За это время от COVID-19 скончался 43 461 гражданин. По данным ВОЗ, к настоящему моменту всего в мире выявили 308 миллионов случаев коронавируса. Всего из-за COVID-19 скончались пять миллионов жителей планеты.

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