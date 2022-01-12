Коронавирус не подтвердился у актера Леонида Куравлева

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Российский актер Леонид Куравлев в настоящее время находится в больнице в Коммунарке. Его тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом в среду, 12 января, сообщили в гильдии актеров России.

Уточняется, что артист лежит в медучреждении с диагнозом воспаление легких, передает РИА Новости.

10 января Пятый канал сообщил, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов.

Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

До этого СМИ узнали, что 85-летний народный артист РСФСР Леонид Куравлев в последнее время жил в доме престарелых. У Леонида Куравлева двое детей — дочь-психотерапевт Ксения и сын-бизнесмен Василий. С какого времени актер проживает в доме престарелых, неизвестно.