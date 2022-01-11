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СМИ: Госпитализированный Леонид Куравлев жил в доме престарелых

Юлия Курганова

Общество
СМИ: Госпитализированный Леонид Куравлев жил в доме престарелых
Фото: youtube.com

СМИ узнали, что 85-летний народный артист РСФСР Леонид Куравлев в последнее время жил в доме престарелых. Оказалось, что звезду советского кинематографа врачи забрали в больницу из соцучреждения.

Медики прибыли на вызов к Куравлеву в один из московских пансионатов для пожилых людей. Они обнаружили актера в тяжелом состоянии, с температурой и проблемами с дыханием. В настоящее время артист находится в реанимации, тесты на COVID-19 у него отрицательные, сообщает Пятый канал.

У Леонида Куравлева двое детей — дочь-психотерапевт Ксения и сын-бизнесмен Василий. С какого времени актер проживает в доме престарелых, неизвестно.

Сафронов рассказал об образе жизни попавшего в больницу Куравлева. Актер, попавший, по данным СМИ, в реанимацию, хотел уйти в монастырь.

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