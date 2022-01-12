Более 1,6 миллиона «квадратов» жилья по реновации поставил на учет Росреестр столицы в 2021 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичное управление Росреестра за 2021 год поставило на учет 83 дома площадью более 1,6 миллиона квадратных метров по программе реновации жилья. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

На первом месте по числу новостроек находится ВАО — там поставлены на учет сразу 13 домов площадью 188,4 тысячи квадратных метров. В ЮВАО учтены 11 новостроек, а их площадь составляет 181,8 тысячи «квадратов». По девять новых домов поставлены на учет сразу в четырех округах — ЗАО, ЮЗАО, САО и СВАО. Площадь домом в ЗАО составила 302 тысячи квадратных метров, в ЮЗАО — 152, в САО — 190,6 и в СВАО — 126,7 тысячи квадратных метров.

— 2021 год уже вошел в статистику Росреестра, как самый рекордный по всем видам учетно-регистрационных действий. В том числе и по оформлению жилых домов по программе реновации. Всего за 12 месяцев Росреестром Москвы оформлено 83 новостройки, общей площадью — 1,6 млн квадратных метров. Годовой результат в 3 раза превышает показатель 2020 года, когда было оформлено 27 домов, площадью 501,2 тыс. квадратных метров, — рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, всего с начала действия программы реновации внесены в ЕГРН сведения о 169 домах общей площадью более 3,5 миллиона квадратных метров, в которых предусмотрено 37,4 тысячи квартир.

До этого сообщалось, что столичное управление Росреестра приняло 586 857 заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет в электронном формате за уходящий год. Этот показатель в полтора раза, или на 47 процентов, опередил уровень 2020 года.