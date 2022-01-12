Около 13 тысяч подарков собрали в рамках акции «Дари радость на Рождество»

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Московская православная служба помощи «Милосердие» собрала порядка 13 тысяч подарков в рамках акции «Дари радость на Рождество», которая прошла с 10 декабря по 5 января. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительной организации в среду, 12 января.

Уточняется, что за 11 лет существования рождественской акции было собрано почти 300 тысяч презентов.

Помимо этого, в этот раз неравнодушные граждане направили более 4,7 миллиона рублей для помощи подопечным «Милосердия».

— Это дополнительная опция для тех, кто хочет помочь, но по той или иной причине не может передать подарок. Оставшиеся после покупки подарков деньги мы направим на нужды наших подопечных, — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова организатора акции Светланы Шепель.

Ранее стало известно, что более 13,5 миллиона рублей отправили благотворительным организациям, подключенным к порталу mos.ru, за минувший год. При этом в первые месяцы 2021 года объем ежемесячных отчислений составлял более 400 тысяч рублей. К концу года этот показатель превысил 4,7 миллиона рублей.