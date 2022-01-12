Тело мужчины обнаружили в микрорайоне Гагарина в подмосковной Балашихе

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Гагарина Карта всех событий

Следователи начали выяснять причины и обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили в микрорайоне Гагарина подмосковного города Балашиха. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий в среду, 12 января.

По словам представителя ведомства, 24 декабря прошлого года родственники погибшего заявили о его исчезновении.

В результате розыскных действий сотрудники СК обнаружили тело 30 декабря 2021 года. Врадий отметила, что по данному факту Следственный комитет организовал доследственную проверку.

11 января стало известно, что тело женщины без головы обнаружили в квартире в Люберцах на улице Льва Толстого. Отмечается, что по всем признакам тело находилось там давно. В настоящее время полиция разбирается в произошедшем.

В тот же день тело голого мужчины нашли на территории военного НИИ в Подмосковье. Сотрудники 26-го ЦНИИ в Балашихе обнаружили в сугробе тело голого мужчины. Покойником оказался гражданский служащий, 31-летний электрик института.