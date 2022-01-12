Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста Михаила Зеленского

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким умершего телеведущего Михаила Зеленского. Соответствующую телеграмму он опубликовал на своем официальном сайте.

— Ушел из жизни талантливый журналист, вписавший много ярких страниц в летопись отечественного телевидения. Программы Михаила Зеленского неизменно отличали интересная подача новостей, захватывающие репортажи, живой язык, — написал мэр.

По его словам, Михаил Зеленский любил столицу, а его авторская программа «Неделя в городе» завоевала доверие и любовь телезрителей Москвы.

До этого главный редактор телеканала «Культура» Сергей Шумаков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что Михаил Зеленский был одним из самых ярких и интеллигентных ведущих не только на телеканале «Культура», но и на всем телевизионном пространстве России. По его словам, смерть телеведущего стала для него и коллег Зеленского настоящим потрясением.

Михаил Зеленский с 1997 по 1999 год работал на «Радио России Ностальжи» и телеканале «ТВ Центр» ведущим информационных программ. В 1999 году он стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на канале «Россия». В 2001 году работал ведущим программы «Вести-Москва», а с 2006 года — ведущим канала «Россия 24». С 2011 по 2013 год Зеленский вел шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура». Также Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».