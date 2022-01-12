«Это шок»: главред телеканала «Культура» рассказал об эмоциях после смерти Зеленского

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Михаил Зеленский был одним из самых ярких и интеллигентных ведущих не только на телеканале «Культура», но и на всем телевизионном пространстве России. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал главный редактор телеканала «Культура» Сергей Шумаков.

По его словам, смерть телеведущего стала для него и коллег Зеленского настоящим потрясением.

— Я в некотором затруднении, потому что это такой шок был, когда я утром узнал о смерти Михаила. Это человек невероятно деликатный, яркий и доброжелательный. Для нас это огромная потеря и для меня лично, потому что я его хорошо знал и любил. Он был одним из самых ярких и интеллигентных ведущих не только на нашем канале, но и на телевизионном пространстве России, — сказал Шумаков.

Он также выразил соболезнования друзьям и близким Зеленского.

Шумаков уточнил, что вместе с коллегами они будут решать вопрос о проведении похорон ведущего. Однако пока информации о том, когда тело журналиста отправят на родину, не поступало.

Накануне в посольстве РФ в Доминикане подтвердили, что Зеленский умер в этой стране во время отпуска. Официальных причин смерти при этом не называют, все вопросы переадресовывают к родным журналиста.

О смерти 46-летнего телеведущего сообщил во вторник, 11 января, замруководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович на странице в Facebook.

Михаил Зеленский с 1997 по 1999 год работал на «Радио России Ностальжи» и телеканале «ТВ Центр» ведущим информационных программ. В 1999 году он стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на канале «Россия». В 2001 году работал ведущим программы «Вести-Москва», а с 2006 года — ведущим канала «Россия 24». С 2011 по 2013 год Зеленский вел шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура». Также Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».