Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посольство РФ подтвердило информацию о смерти в Доминикане Михаила Зеленского

Юлия Курганова

Общество
Посольство РФ подтвердило информацию о смерти в Доминикане Михаила Зеленского
Фото: youtube.com

Посольство России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердило информацию о смерти на территории Доминиканы телеведущего Михаила Зеленского.

— Посольству известно о том, что 11 января в Доминиканской Республике скоропостижно скончался Михаил Зеленский. Сотрудники дипмиссии находятся в контакте с доминиканскими властями и родственниками покойного, — рассказала пресс-секретарь посольства Алина Иванова.

О причине смерти журналиста не сообщается, передает ТАСС.

О смерти 46-летнего телеведущего сообщил во вторник, 11 января, замруководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович на странице в Facebook.

Михаил Зеленский с 1997 года по 1999 год работал на «Радио России — Ностальжи» и телеканале «ТВ-Центр» ведущим информационных программ. В 1999 году он стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на канале «Россия». В 2001 году стал ведущим программы «Вести-Москва», а с 2006 года — ведущим телеканала «Россия-24». С 2011 по 2013 год Зеленский вел ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на телеканале «Россия Культура». Помимо прочего, Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

Читайте также:
Журналисты Смерть Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте