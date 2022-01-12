Посольство РФ подтвердило информацию о смерти в Доминикане Михаила Зеленского

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Посольство России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердило информацию о смерти на территории Доминиканы телеведущего Михаила Зеленского.

— Посольству известно о том, что 11 января в Доминиканской Республике скоропостижно скончался Михаил Зеленский. Сотрудники дипмиссии находятся в контакте с доминиканскими властями и родственниками покойного, — рассказала пресс-секретарь посольства Алина Иванова.

О причине смерти журналиста не сообщается, передает ТАСС.

О смерти 46-летнего телеведущего сообщил во вторник, 11 января, замруководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович на странице в Facebook.

Михаил Зеленский с 1997 года по 1999 год работал на «Радио России — Ностальжи» и телеканале «ТВ-Центр» ведущим информационных программ. В 1999 году он стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на канале «Россия». В 2001 году стал ведущим программы «Вести-Москва», а с 2006 года — ведущим телеканала «Россия-24». С 2011 по 2013 год Зеленский вел ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на телеканале «Россия Культура». Помимо прочего, Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».